Ulm

Krebskranke Mutter: So macht Drogeriekönig Müller Tochter Lili eine Freude

Plus Die Kunstwerke aus Schnee am Ulmer Ortsrand sind beeindruckend. Geschaffen werden sie von der zehnjährigen Lili, die in einer schweren Phase damit begonnen hat.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Lilis jüngstes Kunstwerk ist vergangen. So wie all die Skulpturen vorher. Denn Lili Hollmann, die eigentlich Lilja heißt, liebt den Schnee, und sie schafft – mit ein bisschen Hilfe ihrer Eltern – große Tiere aus dem vergänglichen Material. Diesmal war es, passend zum eigenen Hund "Fussel", ein überdimensionaler Hund aus Schnee, der am östlichen Ortsende von Ulm stand. Zuvor bewunderten Passanten in den vergangenen beiden Wintern ein Einhorn, eine Rosenkavalier-Maus, einen Hasen oder ein Rentier und fragten sich, wer sie geschaffen haben mochte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

