Männer prügeln am Münsterplatz auf Taxifahrer ein

Erst steigt nachts ein Unbekannter aufs Dach eines Taxis in der Ulmer Innenstadt, dann attackieren seine Begleiter den Fahrer.

Opfer einer brutalen Attacke ist ein Taxifahrer in der Nacht zum Sonntag in Ulm geworden. Kurz nach 3 Uhr näherten sich mehrere junge Männer seinem Fahrzeug. Einer stieg plötzlich auf das Dach des Taxis. Als der Fahrer den Mann herunterziehen wollte, schlugen die anderen aus der Gruppe auf ihn ein, so die Polizei. Als Schlagwerkzeug kam auch eine Glasflasche zum Einsatz. Ein Teil der Gruppe flüchtete zu Fuß in Richtung Blau.

Ein Türsteher kommt dem Taxifahrer in Ulm zu Hilfe

Einer der Angreifer setzte sich kurzerhand ans Steuer des Taxis und fuhr seinen Kumpels hinterher. Die Fahrt endete an der Einmündung zur Lautengasse. Dort versperrte ihm ein geparktes Auto den Weg. Inzwischen waren der Taxifahrer und der Türsteher einer dort befindlichen Gaststätte dem Taxi hinterhergerannt. Der Türsteher war auf die Szene aufmerksam geworden. Beiden gelang es, den betrunkenen Autodieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Später bemerkte der Taxifahrer, dass einer der Angreifer offenbar seinen Geldbeutel gestohlen hatte. Darin war ein dreistelliger Eurobetrag.

Ein zweiter Angreifer kann der Polizei übergeben werden

Eine der Personen aus der Gruppe kam nach der Tat nochmals am Ort des Geschehens vorbei, wo ihn der hilfsbereite Türsteher erkannte und festhielt. So konnte auch ein zweiter Tatbeteiligter der Polizei übergeben werden. Die strafrechtliche Beurteilung des Sachverhaltes ist laut Polizei noch nicht abgeschlossen. Möglich wäre, dass die Täter den Fahrer berauben wollten. Dann müssten sie mit wesentlich höheren Strafen rechnen. (AZ)