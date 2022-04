Mann am Ehinger Tor geschlagen und getreten: Polizei sucht Zeugen

Gleich mehrere Männer sollen in Ulm auf einen 41-Jährigen eingeschlagen und ihn getreten haben. Der Mann musste ins Krankenhaus. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein 41-Jähriger ist am Donnerstag am Ehinger Tor in Ulm zusammengeschlagen worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten.

Um 19.15 Uhr sollen in der Ehinger Straße mehrere junge Männer auf einen 41-Jährigen in Arbeitskleidung eingetreten haben. Beim Eintreffen der Polizei seien die Beteiligten aber bereits verschwunden.

Mann in Ulm geschlagen: Die Polizei sucht Zeugen

Der eingesetzte Notarzt fand den alkoholisierten Verletzten auf einem Parkplatz in der Ehinger Straße. Der Mann soll sich zunächst äußerst unkooperativ verhalten haben, musste aber wegen der vermuteten Schwere seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht und untersucht werden. Dabei unterstützte die Polizei die Rettungskräfte.

Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die Täter. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (AZ)