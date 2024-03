Mehrere hundert Liter Diesel aus Lastwagen im Ulmer Donautal abgezapft

Wegfahren unmöglich: Der Lastwagentank eines 26-Jährigen im Ulmer Donautal war völlig leer, nachdem ein Unbekannter eine große Menge Sprit abgezapft hatte.

Das muss eine volle Tankladung gewesen sein: Im Donautal in Ulm hat ein Unbekannter vergangenes Wochenende mehrere hundert Liter Diesel aus einem Lastwagen abgezapft. Wie die Polizei mitteilt, parkte ein 26-Jähriger seinen Lastwagen zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montagnacht, 4 Uhr in der Hans-Lorenser-Straße. In dieser Zeit muss ein oder mehrere Unbekannte hunderte Liter Diesel im Wert von 650 Euro gestohlen haben. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)