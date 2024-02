Ulm/Neu-Ulm

vor 37 Min.

Continental baut in Ulm und Neu-Ulm Stellen ab

Der Autozulieferer Continental belegt in Neu-Ulm am Bahnhof in der "Neuen Glacis-Bastion" zwei Stockwerke.

Plus Der Autozulieferer Continental ist in der Krise. Das macht sich jetzt auch in der Region bemerkbar. Auch in Ulm und Neu-Ulm werden Stellen wegfallen.

Von Oliver Helmstädter

Nachdem die Sparbemühungen des Konzerns im schwächelnden Autozuliefergeschäft in der vergangenen Woche publik wurden, gibt es jetzt auch Details für die konkreten Pläne in der Region.

Wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilt, hat es am vergangenen Montag eine "hybride Informationsveranstaltung" für Mitarbeitende der "ADC GmbH" ("Automotive Distance Control Systems") stattgefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen