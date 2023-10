Hubschrauber über Pfuhler See und Donau: Polizei sucht vermissten Mann

Ein Hubschrauber kreiste am Sonntagmorgen über dem Pfuhler See und entlang der Donau. Gesucht wird ein vermisster Mann.

Entlang der Donau und rund um den Pfuhler See sucht die Polizei zur Stunde nach einem vermissten 84 Jahre alten Mann. Das bestätigt ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion.

Nähere Angaben konnte der Polizeisprecher aber zunächst nicht machen. Dem Vernehmen nach liegen den Ermittlern wohl auch noch nicht mehr Informationen vor. Am Pfuhler See soll die Person eventuell gesehen worden sein, deshalb werde nun in der Gegend gesucht.

Hubschrauber im Raum Pfuhl bei Neu-Ulm: Polizei sucht vermissten Mann

Der Mann soll nicht ortskundig sein, er sich nicht aus der Gegend sein, hieß es gegen 11.20 Uhr. Eine öffentliche Fahndung nach dem Mann erfolge dann, wenn sie aus Sicht der Polizei Sinn ergebe.

Aktuell läuft im Raum Günzburg eine Suche nach einer vermissten Person. Hier wird eine 86-Jährige gesucht. Diese Suche stehe aber nicht im Zusammenhang mit der Suche im Raum Neu-Ulm, so ein Polizeisprecher. (krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.