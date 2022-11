Was Kinder an der Kinderhochschule erleben und lernen können

So wie an einer Uni können sich Kinder am kommenden Samstag in Ulm fühlen. Samt Vorträgen und Experimenten.

Sie soll ein bisschen das Gefühl säen: "So fühlt sich Universität an", sagt vh-Leiter Christoph Hantel über die Kinderhochschule, die sich mit kleinen Themeneinheiten an Acht- bis Zwölfjährige wendet. Der universitäre Betrieb wird bei den Terminen so gut wie möglich nachgestellt und die "Jungstudenten" von Referenten, die im Umgang mit Kindern erfahren sind, durch Impulsreferate an Themen herangeführt. Eine "Vorlesung" zum Thema Geld findet am Samstag, 26. November um 10.30 Uhr bei Gratiseintritt in der Familienbildungsstätte (FBS) statt.

Anmeldung bei der Ulmer Kinderhochschule

Bis zu hundert Kinder könnten – möglichst angemeldet (unter Telefon 0731/96286-0) an der etwa 45-minütigen Präsenzveranstaltung teilnehmen, die zusätzlich auch gestreamt wird, erklärt FBS-Leiterin Claudia Clages. Online hat den Nachteil, dass die Kinder am haptischen und experimentellen Teil der Kinderhochschule nicht teilnehmen können. Vom Tauschhandel in der Antike bis zu Inflation, Zentralbank und Kryptowährungen wird das Thema reichen. Referent ist Elmar Steurer, Vizepräsident der Hochschule Neu-Ulm und Dekan der Fakultät Wirtschaftswissenschaften.

Da die Kinderhochschule jeweils im Wechsel zwischen Familienbildungsstätte und vh Ulm stattfindet, wird der nächste Termin mit dem Thema "Wasserstoff aus Licht und Sonne" am 28. Januar 2023 in der vh seinen Ort haben, während die Kinderhochschule am 4. Februar 2023 mit "Strom von der Sonne" dann wieder in die FBS geht. Ein Termin der diesjährigen Kinderhochschule fand bereits im Oktober statt. Wer zu mindestens drei Terminen angemeldet dabei ist, nimmt automatisch an einer Verlosung teil. Eltern und Großeltern müssen allerdings draußen bleiben – die Kinderhochschule ist tatsächlich ausschließlich für Kinder gedacht.

Der Ausweis für die Kinderhochschule mit dem Logo. Foto: Stefan Kuemmritz

Für die Kinderhochschule kooperieren mehrere Universitäten

Für die Kinderhochschule kooperieren die Hochschule Neu-Ulm, die Technische Hochschule Ulm, die Universität Ulm und die Hochschule Biberach, die die jeweiligen Referenten stellen. Die Kinderhochschule startete Anfang des Jahres 2020 – zufällig mit dem Thema Impfungen. "Corona hat Verwerfungen verursacht", sagt Christoph Hantel. Jetzt aber soll die Kinderhochschule in der dritten Auflage durchstarten – mit einem Spatzen als Logo, der auf einem Stapel Büchern steht und einen Schlüssel im Schnabel hat, und der damit Wissen als Schlüssel im Leben symbolisiert.