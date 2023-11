Neuer Carsharing-Anbieter will kommen, an Neu-Ulm hakt's

Mit angeblich 100 Autos will das Unternehmen Miles so etwas wie der Nachfolger der Ulmer Erfindung "Car2go" werden. Während mit Ulm Einigkeit herrscht, stellt sich die Schwesterstadt quer. Die Doppelstadt würde ins Konzept des Anbieters passen.

Wenn es nach Ulm geht, kann der Carsharing-Anbieter Miles kommen: Mitte Oktober wurde die im Juli vom Ulmer Gemeinderat beschlossene Gebührenbefreiung für Carsharing-Fahrzeuge in einer entsprechenden städtischen Gebührensatzung festgeschrieben und gilt - wenn auch vorerst befristet auf zwei Jahre. Auf Ulmer Seite gibt es keine Bedenken, aber auf Neu-Ulmer.

"Der Gemeinderat der Stadt Ulm hatte im Sommer erfreulicherweise einer Parkgebührenbefreiung sowie der Befreiung von der Parkhöchstdauer für Carsharing zugestimmt", sagt die Miles-Sprecherin Nora Goette auf Anfrage. Damit folge die Stadt dem Carsharing-Gesetz, das eine Bevorrechtigung von Carsharing ermöglicht.



Neu-Ulm hat Bedenken

Der Neu-Ulmer Stadtrat hingegen hat sich vorerst gegen eine kostenfreie Parkbevorrechtigung von Carsharing-Fahrzeugen ausgesprochen. "Nur in Ulm zum Launchen wäre für uns aktuell leider keine Option", sagt Goette. Das Ziel des Berliner Unternehmens ist eine "ganzheitliche Parklösung für die Doppelstadt Ulm und Neu-Ulm" zu finden. Im besten Fall finde die Ulm-Lösung auch in Neu-Ulm Anwendung.

Dem steht allerdings bislang ein Votum des Neu-Ulmer Stadtrats entgegen: Der hatte sich gegen eine Gebührenbefreiung ausgesprochen. Um das Angebot dennoch in Neu-Ulm zu ermöglichen, wurde von dem Gremium eine pauschale Abgeltung für die Bewohnerparkbereiche beschlossen. Das heißt, wie die Neu-Ulmer Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt, könnte der Anbieter Fahrzeugbezogen eine gebührenpflichtige Ausnahmegenehmigung für das Abstellen in den Bewohnerparkbereichen beantragen.

"Wir warten nun aktuell auf Rückmeldung der Firma Miles, ob zu diesen Konditionen Interesse an einer Ausweitung des Geschäftsgebietes auf Neu-Ulm besteht", sagt die Neu-Ulmer Pressesprecherin Sandra Lützel auf Nachfrage. Sobald konkrete Informationen vorliegen, werde das Thema nochmals im Rat diskutiert.

Um diese Summen geht es in Neu-Ulm: Die Gebühr richtet sich laut Beschluss nach den geltenden Konditionen für das Anwohnerparken. Das sind aktuell 30 Euro pro Fahrzeug und Jahr. Noch ist das in Bayern einheitliche Vorgabe. In den meisten Bundesländern können die Kommunen bereits selbst die Gebührenhöhe festlegen. In Ulm erden etwa 200 Euro pro Jahr fällig. Wann Bayern hier mitzieht, steht nicht fest. Miles wird deswegen möglicherweise mit höheren Kosten kalkulieren müssen.

Miles will mit 100 Autos in Ulm und Neu-Ulm starten

Mit offenbar 100 Autos will Miles in der Doppelstadt starten. Negativ-Schlagzeilen überschatten allerdings derzeit die Berichterstattung über das Berliner Unternehmen. Wegen des Verdachts auf Millionenbetrug mit Parkgebühren ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die beiden in Berlin ansässigen Geschäftsführer des Unternehmens.

Davon unabhängig sollen die Miles-Autos in Ulm/Neu-Ulm anders als die bestehenden Leihauto-Angebote von SWU2go, Conficars und Flinkster keine festen Standorte haben. Miles setzt auf eine Expansion entlang der A8. In Stuttgart, Augsburg und München ist das Unternehmen bereits vertreten. Wer will, kann mit dem Miles-Auto zum Oktoberfest nach München fahren, den Wagen dort abstellen und nach dem Besuch im Bierzelt mit dem Zug zurückreisen. Miles will regelmäßig Sorge tragen, dass in jeder der Städte die passende Anzahl von Leihautos steht. Ulm und Neu-Ulm wären also eine passende Erweiterung des Konzepts. Weil alle Autos überall abgegeben werden können, müsste Miles aber nicht nur für die 100 Doppelstadt-Autos Ausnahmegenehmigungen beantragen, sondern für alle 16.000 Fahrzeuge im Fuhrpark.

Car2go wurde in Ulm erfunden

Das von Miles genutzte sogenannte Free-Floating-System hat es in Ulm schon einmal gegeben, es wurde im Daimler-Forschungszentrum auf dem Eselsberg entwickelt: Car2go stellte seinen Betrieb 2014 nach fünf Jahren ein. Nicht wegen Erfolgslosigkeit: Ulm/Neu-Ulm war von vornherein von Daimler als Versuchsfeld betrachtet worden. Zuletzt wurde der Dienst in 25 städtischen Gebieten in neun Ländern angeboten und verfügte über rund 15.000 Fahrzeuge. 2019 ging das Konzept in einem Joint-Venture der Unternehmen BMW und Mercedes-Benz (Share Now) auf. Nach der Übernahme von Free2move bildete sich daraus eine der größten Mobilitätsplattformen Europas. Share Now ist in 17 europäischen Metropolen mit rund 10.000 Fahrzeugen vertreten.

Miles hat nach eigenen Angaben 16.000 Fahrzeuge und ist in 14, auch kleineren Städten in Deutschland vertreten. In Augsburg ist Miles seit April dieses Jahres mit 100 Autos vor Ort. Die Fuggerstadt hatte zuvor das Parken für Carsharing-Autos auf gebührenpflichtigen öffentlichen Stellplätzen am Straßenrand gratis gemacht. Auf diese Weise wollte die Stadt die Carsharing-Nutzung attraktiver machen.

Die Gebührenbefreiung für Miles in Ulm muss nicht auf Dauer sein: Ulmer Baubürgermeister Tim von Winning hatte in der entsprechenden Sitzung deutlich gemacht: Die Befreiung von Parkgebühren und Parkhöchstdauer sei eine Art Starthilfe für Miles. Es werde nicht zwingend so bleiben, eine Gebührenpflicht sei vorstellbar. Von Winning sagte auch, die Stadt befürworte alle Ansätze, die helfen können, dass Menschen auf eigene Autos verzichten. Er zweifelte aber an, dass Miles einen großen Anteil dazu beitragen wird. Stationäre Modelle wie SWU2go oder Conficars seien da hilfreicher: Nutzerinnen und Nutzer können ein Fahrzeug im Voraus buchen und die Standorte der Autos sind immer gleich. Der ADAC teilt diesen Standpunkt.