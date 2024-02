Tourismus und Mobilität: In der Bahnhofspassage gibt es eine neue Anlaufstelle

In der Bahnhofspassage dreht sich jetzt alles um Tourismus und Mobilität - nicht aber um Eintrittskarten. Und auch ein weiteres Ladengeschäft ist offenbar vermietet.

Pünktlich um zehn Uhr zur Eröffnung am Montagmorgen strömten die ersten Neugierigen in das neue "Geschäft" zwischen den Sedelhöfen und dem Ulmer Hauptbahnhof. Um Shopping geht es hier aber weniger, auch die Butterbrezeln und der Kaffee zur Eröffnung wurde verschenkt.

Hier in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof liegt der Schwerpunkt auf dem Thema Verkehr. Samt swu2go, also den Miet-E-Autos und E-Fahrrädern. Das Motto: "Entdecke Deine Mobilitätszentrale von morgen." Das SWU ServiceCenter in der Karlstraße beheimatet alle Serviceangebote für Strom, Gas, Wärme, Wasser und Telekommunikation.

Zusätzlich zieht auch die Ulm/ Neu-Ulm Touristik (UNT) mit in die Räumlichkeiten und versucht am Hauptbahnhof ankommenden Reisenden die Doppelstadt schmackhaft zu machen. Bisher präsentierte sich Ulm am Hauptbahnhof lediglich mit einem Stadtplan. "Das war definitiv zu wenig", sagt Wolfgang Dieterich, der Geschäftsführer der Ulm/Neu-Ulm -Touristik (UNT). In den 40.000 Menschen, die jeden Tag den Ulmer Hauptbahnhof nutzen, sieht Dieterich großes Potenzial.

Zumal auch viele Menschen in Ulm umsteigen und hier ihre Wartezeit überbrücken müssen. So richtig los geht es für die UNT in der Bahnhofspassage erst ab März. Dann gibt es neben touristischen Auskünften, Prospekten und Stadtplänen und Stadtführungen auch die "UlmCard". Die gibt es mit einer Gültigkeit von 24 oder 48 Stunden und beinhaltetet etwa den Aufstieg auf den höchsten Kirchturm der Welt, kostenfreie Stadtführung durch Ulm, freier Eintritt in viele Museen und kleine Zugaben, wie etwa ein Espresso im Konzertsaal in Neu-Ulm.

Das Konzept "alles aus einer Hand" betrachtet Dieterich als sehr vielversprechend. Und auch der künftige Nachbar in der Bahnhofspassage passe zum Thema: Hier werde die Autovermietung Sixt eine Niederlassung eröffnen. Das Unternehmen bestätigt auf Nachfrage: Die Eröffnung der neuen Sixt Station in der Bahnhofspassage ist für den Sommer 2024 geplant.

Am neuen Schalter der SWU dreht sich alles nicht um Touristik, sondern die Mobilität: Monatstickets, Deutschlandtickets, Landesjugendtickets, swu2go oder mietbare Lastenfahrrädern können bei insgesamt sechs Mitarbeitenden (in Spitzenzeiten) gebucht werden. Energiethemen sind ab sofort in der SWU-Zentrale in der Karlstraße 3 beheimatet.

Neben Fahrkarten gibt es auch eine Art SWU-Fanshop. Von der Straßenbahntasse über Krawattenklammern bis hin zu einer Model-Tram zum 125. Jubiläum der Straßenbahn für 120 Euro.

Was es nicht gibt: Konzerttickets. Denn Ulmtickets, ein Unternehmen, hinter dem die Betreiber der Ratiopharm-Arena stecken, machte den Umzug von der Neuen Straße 79 in die Bahnhofspassage nicht mit. Keine Erkenntnisse habe Dieterich darüber, ob ein Anschluss der Vorverkaufsportale CTS-Eventim und Reservix in der Geschäftsstelle von Ulm-Neu-Ulm-Touristik (UNT) realistisch ist. Darüber müsse der Aufsichtsrat der UNT entscheiden.

Dieterich hat Zweifel, dass das durchgeht. Denn der Kartenverkauf gelte gemeinhin als Zuschussgeschäft. Carlheinz Gern, marktführender Konzertveranstalter in der Region, hatte im Dezember kritisiert, dass es nun keine innerstädtische Vorverkaufsstelle mehr gebe. Gerade für das ältere, nicht online affine Publikum sei aber eine öffentliche Anlaufstelle für Veranstaltungstickets aller Art unverzichtbar.