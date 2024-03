Neues Restaurant in den Sedelhöfen: Das bietet Babylon Ulm

Plus Auf dem Albert-Einstein-Platz in Ulm entsteht im ehemaligen Five-Guys-Burger-Imbiss ein neuartiges Gastronomiekonzept - mit drei Standorten.

Der Begriff Babylon weckt vielfältige Assoziationen: Von der berühmten Stadt des Altertums im heutigen Irak über die Fernsehserie "Babylon Berlin", die in den 1920er- und 1930er-Jahren spielt bis hin zur babylonischen Sprachverwirrung und dem Turmbau zu Babel. Das neue Restaurant hat von alledem ein wenig.

Optisch ist das Restaurant definitiv an die TV-Ästhetik von "Babylon Berlin" angelehnt: Viel Schwarz, viel Marmor und viel dunkles Grau und Grün mit Gold und schwere samtene Vorhänge. In die Sedelhöfe sollen die goldenen 20er-Jahre mit ihrer Leichtigkeit und Eleganz einziehen.