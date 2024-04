Nur mit Mantel bekleidet: Polizei fasst halbnackten Mann in der Friedrichsau

Der Mann war einer Frau zwei Tage zuvor schon einmal aufgefallen. Nun informierten zwei Passantinnen die Polizei. Die nahm ihn mit.

Ein 29-Jähriger soll sich in der Ulmer Friedrichsau unsittlich verhalten haben. Die Polizei konnte ihn fassen. Er müsse sich nun für seine Taten verantworten, wie es im Polizeibericht heißt.

Demnach waren am Mittwoch gegen 18 Uhr eine 29-Jährige und eine 35-Jährige in der Au unterwegs. Sie befanden sich am oberen Ausee im Bereich einer Gaststätte. Dort konnten sie einen Mann feststellen, der auf einer Parkbank saß und lediglich mit einem Sommermantel bekleidet war. Da für die vorbeilaufenden Menschen die Genitalien des Mannes gut erkennbar waren und der 29-Jährige einer der Zeuginnen zwei Tage zuvor durch Handlungen an seinem erigierten Glied aufgefallen war, verständigten sie die Polizei.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 29-Jährige nur kurze Zeit später von einer Polizeistreife in der Friedrichsau angetroffen werden. Auf ihn passte die Personenbeschreibung. Bei dem Mann handelt es sich um einen 29-jährigen Wohnsitzlosen. Die Beamten nahmen den Verdächtigen fest. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Ulm geführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Der 29-Jährige muss sich nun für seine Taten verantworten. (AZ)