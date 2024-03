Polizei geht gegen Temposünder am Berliner Ring in Ulm vor

Mehrere Verkehrsteilnehmer waren deutlich zu schnell in Richtung Bundesstraße unterwegs. Eine Frau hatte 50 Sachen zu viel auf dem Tacho.

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr die Geschwindigkeit auf der K9915 auf Höhe des Berliner Rings kontrolliert. Dabei beanstandete sie insgesamt fünf Fahrer, die in Richtung B10 unterwegs waren. Nach Angaben der Ermittler wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h deutlich überschritten. Vier Fahrzeuge waren demnach zwischen 31 und 40 km/h zu schnell unterwegs. Eine Fahrerin fuhr 50 km/h zu schnell. Neben einem Bußgeld von voraussichtlich 320 Euro muss sie mit zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. (AZ)