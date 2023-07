Polizistentrick: Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Rund um Ulm versuchen Betrüger, durch etliche Anrufe an Geld zu kommen. In einem Fall verhindert nur eine aufmerksame Frau größeren Schaden.

Die aufmerksame Mitarbeiterin einer Ulmer Bank hat am Donnerstag einen Betrug und einen größeren Schaden verhindert. Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau misstrauisch, als ein Ehepaar Goldmünzen und Schmuck in der Filiale abholen wollte.

Vom späten Vormittag bis in die Nachmittagsstunden kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm zu einer Vielzahl von Anrufen von Betrügern, die meisten Versuche fanden im Kreis Heidenheim statt. Bei rund 32 angezeigten Fällen forderten die Unbekannten größere Geldsummen, Goldmünzen oder Schmuck. Dabei gaben sich die Betrüger als vermeintliche Polizeibeamte aus, um so das Vertrauen der Menschen zu erschleichen.

Viele Anrufe rund um Ulm: Betrüger wollen an Geld kommen

So auch in einem Fall in Ulm. Zur Nachmittagszeit erhielt eine 61-Jährige einen Anruf. Ein Unbekannter behauptete, dass die Tochter der Frau einen schweren Unfall verursacht hätte. Bei dem sei wohl auch ein Kind getötet worden. Um eine sofortige Haftstrafe für die Tochter abzuwenden, müsse eine Kaution bezahlt werden. Das Seniorenpaar begab sich zu einer Bank und wollte dort Goldmünzen und Schmuck abholen. Eine Bankmitarbeiterin wurde misstrauisch und klärte das Ehepaar über einen möglichen Betrug auf. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei. So wurde verhindert, dass die Wertgegenstände in den Händen Krimineller landeten.