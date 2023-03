Ulm

Post auf Instagram als Auslöser: Drei Mädchen schlagen 15-Jährige

Am Bahnhofsvorplatz in Ulm sollen drei Jugendliche eine 15-Jährige geschlagen haben. Das Opfer erstattete am Samstag Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei ermittelt gegen drei weibliche Jugendliche wegen Körperverletzung. Sie sollen in Ulm auf eine Gleichaltrige eingeprügelt haben. Am Samstagabend kam eine Frau in Begleitung ihrer 15-jährigen Tochter zum Polizeirevier am Münsterplatz. Sie zeigte an, dass ihre Tochter von drei Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren am Bahnhofsplatz geschlagen worden sei. Die Polizei ermittelt nun wegen der Körperverletzung in Ulm Das Opfer trug laut Polizei eine Beule und kleinere Schürfwunden davon. Als Vorwand gaben die Mädchen an, dass die 15-Jährige schlecht über die verstorbene Mutter einer weitläufig Bekannten auf Instagram gepostet hätte. Die Mädchen sind der Polizei teilweise namentlich bekannt. (AZ)

