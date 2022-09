Prozess um Drogen und Machete: Diese Fragen sind noch offen

Lokal Wer steckt wirklich hinter dem Raubüberfall auf den Mann, der dann mit einer Machete durch Ulm lief? Welche Fragen unklar sind – und welche wohl offen bleiben.

Ein Raubüberfall in der Wohnung eines Mannes, der sich selbst als Dealer bezeichnet und der später mit einer Machete bewaffnet durch die Straßen der Ulmer Oststadt läuft: Es ist ein Aufsehen erregender Fall, dessen genauen Ablauf und dessen Hintergründe das Landgericht Ulm derzeit herausfinden will. Doch zentrale Fragen sind noch offen und auf manche wird es womöglich keine Antworten geben. Ein Überblick.