Ein "Kahlschlag" droht den Quantencomputer "Made in Ulm"

Plus Der Rotstift der Bundesregierung hat jetzt auch Auswirkungen auf Ulm: Die Quantencomputing-Initiative des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt wird um 170 Millionen Euro gekürzt.

Es sieht schlecht aus für ein Projekt, das einst als Hoffnungsträger galt, weil es viel Geld für Technik der Zukunft bereithalten sollte: Quantencomputer, die Super-Rechner der Zukunft. Doch wie aus einem der Redaktion vorliegenden Antwortschreiben der Bundesregierung auf eine Frage der Ulmer Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer ( CDU) vorgeht, wird hier nun gespart.

Von einem "Kahlschlag" spricht Kemmer gar. Der Wettlauf um den ersten universellen Quantencomputer der Welt sei im vollen Gange - mit vielversprechender Beteiligung von deutschen Start-ups. Doch die Bundesregierung wirft ihnen aus Sicht von Kemmer nun regelrecht einen Knüppel zwischen die Beine.