Robert Scholl und ein König aus Kamerun werden Paten für Plätze in Ulm

Lokal Robert Scholl, Vater von Hans und Sophie, und Rudolf Duala Manga Bell hatten enge Verbindungen zur Stadt Ulm. Beide Männer litten unter deutscher Unrechtsjustiz.

Viele Ulmerinnen und Ulmer taten sich in den Nachkriegsjahren schwer mit der Familie Scholl. Auch, weil sie den Wandel der zunächst vom Nationalsozialismus überzeugten Geschwister Hans und Sophie nicht mitbekommen hatten und weil Robert Scholl erst im Gefängnis und dann im Konzentrationslager war. Vom Häftling zum Oberbürgermeister: Die Amerikaner setzen Robert Scholl ein, bei der ersten freien Wahl scheiterte er nach einem von persönlichen Angriffen und Verleumdungen geprägten Wahlkampf aber schon im ersten Wahlgang. Fast ein Dreiviertel Jahrhundert später ehrt ihn die Stadt mit einem Platz. Diese Auszeichnung soll auch einem weiteren Mann zuteilwerden, der schweres Leid erfahren hat.