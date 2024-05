Radmuttern gelockert: Vorderrad löst sich von Auto während der Fahrt

Das hätte auch anders enden können: Während der Fahrt nimmt der 28-Jähriger "komische Geräusche" wahr. Dann löst sich das Vorderrad und das Auto kracht auf den Boden.

Die Radmuttern eines am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm abgestellten Autos sind gelockert worden. Ein 28-Jährige begann seine Fahrt. Das Vorderrad löste sich glücklicherweise erst, nachdem er wegen "komischer Fahrgeräusche" langsamer fuhr.

Der Mann begann seine Fahrt am Sonntag zur Mittagszeit am BWK. Zwischen Ringingen und Schelklingen hätten sich an dem Audi "komische Fahrgeräusche" bemerkbar gemacht, heißt es im Polizeibericht. Der 28-Jährige habe daher seine Geschwindigkeit verlangsamt und wollte an einer geeigneten Stelle anhalten. Am Ortseingang Schelklingen löste sich jedoch das linke Vorderrad vom Auto.

Der Audi setzte mit der Vorderradaufhängung auf dem Boden auf. Der Fahrer konnte sein Auto noch anhalten und blieb unverletzt. Sein Auto aber wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand löste ein bislang Unbekannter die Radmuttern zwischen Freitag und Sonntag. Während dieser Zeit parkte der Audi auf dem Gelände des Krankenhauses. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. (AZ)