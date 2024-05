Ulm

vor 20 Min.

Schlägerei in Ulmer Straßenbahn: Mann zieht ein Messer

In der Straßenbahn der Linie 2 Richtung Kuhberg gab es am Dienstagmorgen eine Schlägerei.

Morgens um 9 Uhr prügeln sich zwei Männer in der Ulmer Straßenbahn. Am Ehinger Tor steigen sie aus und einer rennt mit einem Messer in der Hand davon. Was war los?

In einer Ulmer Straßenbahn ist am Dienstagmorgen ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert, bei dem einer von beiden ein Messer gezogen haben soll. Wie es in einer Mitteilung der Polizei Ulm heißt, fuhren ein 26-Jähriger und ein 27-Jähriger gegen 9 Uhr mit der Straßenbahn von der Innenstadt Richtung Kuhberg. Es kam zu einem Streit, der kurz vor der Haltestelle Ehinger Tor eskalierte. Die Männer prügelten in der Straßenbahn auf sich ein. Zeugen riefen die Polizei. Die Polizei ermittelt wegen des Vorfalls in der Straßenbahn Als die Straßenbahn am Ehinger Tor anhielt, stiegen die beiden Männer aus. Ein Fahrgast, der noch drinnen saß, habe dann gesehen, wie der 26-Jähriger ein Messer in der Hand hielt und die Flucht ergriff. Laut Polizei ist unklar, ob er damit den 27-Jährigen bedrohen wollte. Hier hofft die Polizei auf eine Videoaufnahme, die es vom Ort des Geschehens geben soll. Auf Nachfrage teilte ein Sprecher der Polizei mit, dass der 27-Jährige an der Haltestelle stehen blieb. Die Polizei stellte ihn, doch er habe zu der Auseinandersetzung fast nichts sagen wollen. Später fand die Polizei auch den 26-Jährigen, der wohl das Messer in der Hand hatte. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (AZ, phils)

Themen folgen