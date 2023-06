Schwere Brandstiftung und versuchter Mord: 41-Jähriger sitzt in U-Haft

Der Mann soll Bewohner in einem Haus in Ulm mit einem Messer bedroht und dann ein Feuer gelegt haben. Er konnte festgenommen werden und sitzt nun in Haft.

Nach einem Brand am Montag in Ulm sitzt nun ein 41-Jähriger in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Vorgeworfen wird ihm versuchter Mord in mehreren Fällen. Verletzt wurde bei dem Brand allerdings niemand.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilen, soll sich der mutmaßliche Brandstifter am Montag, 5. Juni, gegen Mitternacht gewaltsam Zugang in ein Haus im Ulmer Osten verschafft und dabei Bewohner mit einem Messer bedroht haben. Im Gebäude soll er gewaltsam die Tür eines Zimmers eingeschlagen und eine Matratze in Brand gesetzt haben.

Nur dem beherzten Eingreifen von Bewohnern sei es zu verdanken, dass das Feuer nicht auf das Gebäude übergriff. Zur Tatzeit hätten sich in dem Gebäude 16 Bewohner aufgehalten, die unverletzt blieben.

Die Polizei Ulm habe den mutmaßlichen Täter nach Zeugenhinweisen vor Ort vorläufig festnehmen können. Das Gebäude war durch den starken Rauch anschließend nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner mussten in Notunterkünften untergebracht werden. Die Höhe des Schadens ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Ulm hat gegen den Beschuldigten Untersuchungshaftbefehl wegen schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit versuchtem Mord in mehreren Fällen erlassen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zum genauen Hergang und den möglichen Hintergründen dauern an. (AZ)