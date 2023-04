In Zeiten gestiegener Preise wird der Griff zu Seeberger-Tütchen seltener

Auch wenn die Kundschaft in Krisenzeiten sparsamer wird, ist der Ulmer Lebensmittel-Hersteller Seeberger zufrieden mit der Bilanz des vergangenen Jahres.

Die Seeberger Gruppe blickt insgesamt positiv auf das Jahr 2022 zurück. Der Hersteller von Genussprodukten wie Nüssen, Trockenfrüchten und Kaffee hält seinen Umsatz bei rund 300 Millionen Euro im herausfordernden Branchenumfeld stabil.

Nach zwei Jahren Pandemie konnten allen voran der Geschäftsbereich Seeberger Professional mit Fokus auf die Außer-Haus-Verpflegung in der Gastronomie und bei Firmenkunden sowie das internationale Handelsgeschäft dazu beitragen, dass das Familienunternehmen aus Ulm weiterhin positiv in die Zukunft blickt. "Vor dem Hintergrund der weltwirtschaftlichen Lage dürfen wir mit dem Ergebnis zufrieden sein", sagt Clemens Keller, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens.

Die Auswirkungen der Pandemie, die Folgen des Krieges in der Ukraine und die weiter steigenden Energie- und Rohstoffpreise beeinflussen jedoch auch die Seeberger Gruppe. Insgesamt konnte die Seeberger Gruppe den Umsatz trotz der weltweit schwierigen Rahmenbedingungen im Vergleich zum Vorjahr mit rund 293 Millionen Euro stabil halten.

Nüsse und Trockenobst: Firma Seeberger Genusswelt in Ulm hat sich positiv entwickelt

Mit einem starken, zweistelligen Wachstum hat insbesondere der Geschäftsbereich Professional dazu beigetragen. Der Bereich für Endverbraucher, also Produkte, die im Supermarkt angeboten werden, konnte dagegen aufgrund der Kaufzurückhaltung der Verbraucher und Verbraucherinnen, mit der sich die Lebensmittel-Branche insgesamt konfrontiert sieht, das Umsatzniveau der vergangenen beiden Jahre nicht erreichen.

Sehr positiv entwickele sich weiterhin die Seeberger Genusswelt in Ulm, die angesichts der Entspannung der Pandemie-Lage nun zunehmend ihre vollen Kapazitäten und Möglichkeiten ausspielen kann. Nachdem Café und Mittagstisch im Genussmarkt 2021 eröffnet wurden, fanden 2022 vermehrt Veranstaltungen statt.

Zum stabilen Umsatzergebnis beigetragen hat allen voran der Geschäftsbereich Seeberger Professional unter der Leitung von Raphael Steinberg. Nach zwei herausfordernden Pandemiejahren konnte der Geschäftsbereich von der Wiederbelebung der Gastronomie und der Rückkehr der Arbeitenden an den Arbeitsplatz profitieren und zeichnet nun für rund ein Fünftel des Umsatzes der Gruppe verantwortlich. "Das ist der Lohn für die konsequente Arbeit der vergangenen Jahre", erklärt Steinberg.

Eines der bekanntesten Produkte aus dem Hause Seeberger in der Jubiläumstüte: die Nuss-Rosinen-Mischung namens Studentenfutter. Foto: Oliver Helmstädter

Mit dem veränderten Einkaufs- und Konsumverhalten der Verbraucher und Verbraucherinnen, bedingt durch die Verunsicherung infolge des Ukrainekrieges und die dramatisch gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise, muss sich die deutsche Lebensmittelindustrie insgesamt auseinandersetzen. Das zeigt sich im Umsatz- wie auch Absatz-Rückgang der gesamten Kategorie Trockenfrüchte, Nüsse und Kerne im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. In diesem Bereich blieb der Umsatz somit national 2022 leicht unter dem des vergangenen Jahres, nachdem der Bereich in den beiden Pandemiejahren 2020 und 2021 noch stark gewachsen war. Dennoch behauptet sich das Umsatzniveau in diesem Bereich weiterhin über dem Vor-Corona-Niveau von 2019.

Neue Röstanlage für Kaffee und Ausbau der Photovoltaik-Kapazitäten bei Seeberger

Für 2023 sieht man sich bei Seeberger gut gerüstet und fokussiert sich insbesondere darauf, sich weiter zukunftsfähig aufzustellen. Dazu gehören neben einer neuen Röstanlage, die im Spätherbst 2023 in Betrieb genommen wird, vor allem Investitionen in den Ausbau der eigenen Photovoltaik-Kapazitäten mit 3600 Quadratmetern Generatorfläche. (AZ)