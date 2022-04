Neues Wohnviertel für 90 Millionen Euro wird jetzt in Söflingen vermietet

"Quartier Söflingen" - der erste Teil des größten privaten Wohnungsprojekts in Ulm geht früher in die Vermietung als geplant.

Der Investor ist zufrieden: "Wir freuen uns sehr", so Volker Munk von der Firma Munk Bauen&Wohnen, "dass wir die ersten 53 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten des 1. Bauabschnittes deutlich vor dem vereinbarten Termin an den Käufer übergeben konnten." Termintreue sei hauptsächlich in den jetzigen Zeiten eine Seltenheit. Und das, obwohl Munk auch mit Störungen der Lieferketten aufgrund Corona kämpfen musste.

Das Areal in Söflingen zwischen Einsteinstraße und Söflinger Straße nimmt so langsam Gestalt an. Neben dem ersten Bauabschnitt wurden auch die Gebäude nördlich davon in Betrieb genommen. Hier handelt es sich um ein energetisch saniertes Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen und einem Loftartigen Gebäude mit 1.100 Quadratmetern Büro- und Wohnfläche – die Gebäude sind komplett vermietet.

Söflingen: 90 Millionen Euro werden investiert

Im dritten Bauabschnitt entsteht ein Mehrfamilienhaus mit 14 komfortablen Eigentumswohnungen und einer aufwendigen Vollklinkerfassade. Das Investitionsvolumen für die ersten drei Bauabschnitte beziffert Munk auf etwas mehr als 90 Milllionen Euro.

Den vierten Bauabschnitt stellen dann die aktuell noch vermieteten Grundstücke an der Einsteinstraße dar. Hier sollen laut Munk Seniorenwohnungen, preiswerter Wohnungsbau sowie eventuell eine Tagespflege Einrichtung entstehen. "Die Entwicklung starten wir jetzt", so Geschäftsführerin Nina Munk. Die Häuser in unterschiedlichen Architektursprachen gruppieren sich laut Munk harmonisch um einen "attraktiv gestalteten Quartiersplatz, der zum Verweilen und Treffen einlädt".

Volker Munk weist darauf hin, dass sein Unternehmen im Quartier Söflingen freiwillig und ohne Verpflichtung seitens der Stadt Ulm 14 preiswerte Wohnungen für 15 Jahre in die um 30 Prozent verbilligte Vermietung gibt. "Hier sind wir bisher der einzige Ulmer Bauträger, der diese Verpflichtung auf sich genommen hat", so Munk. Insgesamt entstehen sind im Quartier 200 Wohnungen geplant. (AZ)