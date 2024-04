Ulm

vor 17 Min.

Sporteinrichtung verwüstet: Pure Zerstörungslust beim TV Wiblingen

In Wiblingen wurde in die Sportstätte eingebrochen.

In die Sportstätte im Wiblinger Ring in Ulm wurde eingebrochen. Der Täter ließ in mehreren Räumen seiner Zerstörungslust freien Lauf.

Ein Einbrecher hat von Montag auf Dienstag sein Unwesen in Ulm-Wiblingen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, ist der bislang Unbekannte zwischen 20 und 7.30 Uhr in die Sportstätte im Wiblinger Ring eingedrungen. Die Eingangstür wurde aufgehebelt, nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde aber nichts entwendet. Dafür ließ der Einbrecher in mehreren Räumen seiner Zerstörungslust freien Lauf: Stühle und Blumenkübel wurden umhergeworfen. Zudem beschädigte der Unbekannte in den Sanitärräumen ein Waschbecken und riss einen Seifenspender von der Wand. Danach flüchtete er unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Täter. (AZ)

