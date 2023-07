Ein Musical über Ulms berühmtesten Sohn

Plus Auf die Donau-Symphonie folgt das Einstein Musical. Der Ulmer Unternehmer Walter Feucht hat ein neues Projekt mit dem Komponisten Frank Wildhorn gestartet.

Ein Nobelpreis, Entdeckungen, die die Welt bis heute prägen, undurchsichtige Liebesgeschichten, tragische Familienschicksale: Das Leben von Albert Einstein bietet wohl mehr als genug Stoff für eine Bühnenadaption. In St. Gallen arbeitet ein Team gerade daran, die Biografie des Jahrhundertwissenschaftlers als Musical zu verwirklichen.

Der Unternehmer Walter Feucht, der mit der Donau-Symphonie schon ein gewichtiges Werk mit Regionalbezug ermöglicht hatte, legt mit diesem Musical nun nach. "Als Ulmer hatte ich schon lange die Idee, dass sich eine Person wie Albert Einstein - das Gehirn des 20. Jahrhunderts - bestens für ein Musical eignet." Mit Frank Wildhorn, ein langjähriger Freund Feuchts und Komponist der Donau-Symphonie, sowie Gil Mehmert hat er international renommierte Mitstreiter für das Projekt gewinnen können. Wildhorn liefert die Musik, Mehmert die Texte. Seit rund einem dreiviertel Jahr ist das Autorenteam um Gil Mehmert bei der Arbeit. Die Schreiber recherchieren umfangreich in Einsteins Biografie, die alles andere als ein eindimensionales Bild zeichnet.