Ulm

vor 3 Min.

Stau droht: Diese zwei Großbaustellen behindern bald in Ulm den Verkehr

Plus In Kürze geht Ulm den millionenschweren Neubau des Kienlesberg-Radweges und die Sanierung der Zinglerbrücke an. Das könnte Autofahrer Nerven kosten.

Von Oliver Helmstädter

Die gute Nachricht: Die für den Ulmer Verkehrsfluss so wichtige Zinglerbrücke wird nicht komplett gesperrt. Zumindest nicht für Autofahrer. Doch der Schwerlastverkehr darf ab Montag, 27. Februar, nicht mehr hier fahren. Auch das könnte zu massiven Staus führen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen