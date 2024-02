Ulm

vor 34 Min.

Sternekoch Nelson Müller versucht sich im CCU auch als Sänger

Plus Nelson Müller ist ein Mann mit vielen Talenten. Zwei davon bringt er in Ulm auf die Bühne. In "Soulfood" verbinden sich Musik und Kulinarik zu einer Show.

Von Franziska Wolfinger

"Soulfood" ist ja auch einer dieser Trendbegriffe, den Koch-Influencer auf Instagram gerne bemühen, wenn es mal nicht um "Clean Eeating", "Low Carb" oder andere Food-Fitness-Trends geht. "Soulfood" ist das Essen für die Seele, das gerne mal ein paar Kalorien mehr haben darf. Sternekoch Nelson Müller stellt dieses Wohlfühl-Essen in den Mittelpunkt seines Live-Programms, bei dem er sich nicht nur am Herd, sondern auch am Mikrofon beweisen will.

Als Koch hat Nelson Müller es zweifelsohne zu einiger Berühmtheit gebracht. Seit 2015 hält er mit seinem Restaurant Schote in Essen einen Michelin-Stern, im Fernsehen ist er in zahlreichen Sendungen zu sehen. Müller moderiert Kochshows wie "Die Küchenschlacht" (ZDF) oder seit 2023 "The Taste" (Sat.1). Dass er neben dem Kochen noch eine zweite Leidenschaft hat, wurde der breiteren Öffentlichkeit spätestens 2020 bekannt, als er bei der Sing- und Rateshow " The Masked Singer" teilnahm. Im Nilpferdkostüm ersang er sich immerhin den dritten Platz. In seinem rund dreistündigen Liveprogramm "Soulfood" verbindet der nahe Stuttgart aufgewachsene Sternekoch nun seine beiden Leidenschaften.

