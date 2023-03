Streit zwischen Magier Zimmer und Manager Ecker wird zur Schlammschlacht

Vor Gericht geht es um 238.000 Euro, eine Güteverhandlung ist gescheitert. Magier Florian Zimmer und Manager machen sich gegenseitig schwere Vorwürfe.

Mit Spannung wurde das Aufeinandertreffen vor dem Ulmer Landgericht erwartet. Magier Florian Zimmer kam mitsamt einer Fangemeinde und viel Applaus in den großen Gerichtssaal. Der Richter musste sie ermahnen, ruhig zu sein. Sonst müsse er sie des Raumes verweisen. Im Klagestreit zwischen Zimmer und dem Manager Michael Ecker geht es zumindest auf dem Papier um eine Vermittlungsprovision in Höhe von rund 238.000 Euro. Doch schnell wird am Freitag klar: Eine gütliche Einigung ist nicht zu erreichen.

Entsprechende Verhandlungen scheiterten gleich zu Beginn. Und das, obwohl eine Einigung den Parteien nahegelegt wurde. Ein Streitverfahren vor Gericht könne nicht zur Befriedigung einstiger Freunde führen, so der Richter. Vielmehr werde es die Gräben vertiefen. Und zumindest bis zu einer Verhandlungspause am Mittag sieht es danach aus, als sollte der Richter recht behalten. Denn die Forderungen werden mehr und die gegenseitigen Vorwürfe auch.

Magier und Manager vor Gericht: Eine emotionale Verhandlung, eine Schlammschlacht

Es entwickelte sich eine sehr emotionale Verhandlung, nahezu eine Schlammschlacht. Zimmer warf Ecker vor, dass er das mache, was er einzig könne: nämlich lügen. Alles sei ein Lügenkonstrukt, so der Magier. Und Ecker entgegnete ihm: Warum seid ihr denn so asozial? Warum wollt ihr eure Leute nicht bezahlen? Der einst mal beste Manager der Welt, wie er sich selbst bezeichnete, musste mehrfach vom Richter zur Ruhe ermahnt werden.

Der "Event-Guru", der im Voraus sagte, dass es ihm eigentlich gar nicht ums Geld, sondern vielmehr um seine Ehre, zeichnete vor Gericht ein Drohszenario auf: Im Raum steht demnach noch eine weitere Klage. Hier geht es offenbar um Markenrechte an Namen wie "Home of Magic" und "Ulmglaublich". Zwar spielt jener Markenstreit bei der Verhandlung am heutigen Freitag keine Rolle. Laut Ecker aber gehe es dabei um eine Summe von 1,5 Millionen Euro. Ein Gütevorschlag seiner Seite wurde jedoch von Zimmer abgelehnt mit den Worten: "Wir lassen uns nicht erpressen."

Zimmer gegen Ecker: Urteil im Magier-Manager-Streit soll noch heute fallen

Der Magier führte derweil mehrstündiges Videomaterial vom Restfest des Magietheaters in Neu-Ulm als Beweismittel in das Verfahren ein. Darauf soll der angeblich gemachte Deal zu sehen sein, um den gestritten wird. Die Ecker-Seite aber hielt davon wenig und zerriss die Aufnahmen – zumindest sprichwörtlich.

Licht ins Dunkel könnte die Aussage von Sänger Nino de Angelo bringen. Er ist als Zeuge geladen und wird für den Freitagnachmittag im Gerichtssaal erwartet. Zwar scheint es nach dem bisherigen Verlauf als unwahrscheinlich. Aber der Richter rechnet nach eigenen Angaben noch heute mit einer Entscheidung in der Sache. (mit krom)