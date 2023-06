Teatro International entdeckt das Museum Brot und Kunst

Plus Mit seinem diesjährigen Stück ist das Teatro International im Museum Brot und Kunst zu Gast. Das Ensemble nimmt das Publikum ab Freitag mit auf eine Entdeckungsreise durch das Haus.

Das Teatro International ist dieses Jahr zu Gast im Museum Brot und Kunst und lädt das Publikum dazu ein, das Museum und gleichzeitig die Kulturgeschichte des Brotes zu entdecken. Demeter, die griechische Göttin der Fruchtbarkeit und des Ackerbaus, führt die Besucherinnen und Besucher durch den historischen Salzstadel.

"Brot und Spiele" ist nicht einfach ein Theaterstück, das sich vor den Augen des Publikums auf der Bühne entfaltet. Mit dieser Performance bespielt das Teatro International das gesamte Museum, Stockwerk für Stockwerk geht es weiter. Exponate aus dem Museum wurden zur Inspiration für einzelne Szenen, die um diese Ausstellungsstücke herum gespielt werden. Gleichzeitig bringen die Schauspielerinnen und Schauspieler ihre eigenen internationalen und kulturellen Hintergründe mit ein. Dazu zählen auch kleine Alltagsbeobachtungen wie die vom Syrer Mohammad Hussein, der bei seinem ersten Besuch in einer deutschen Bäckerei von der umfangreichen Brotauswahl fast überwältigt war.