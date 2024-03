Theater Ulm: "Frankenstein" feiert Premiere im Podium

Vor mehr als 200 Jahren erschien der Roman "Frankenstein". Die Inszenierung am Theater Ulm zeigt, warum der Text auch heute noch auf die Bühne gehört.

Die Geschichte des ehrgeizigen Wissenschaftlers Victor Frankenstein und seines missverstandenen Monsters hat nun im Podium des Ulmer Theaters seine Premiere gefeiert. Regisseurin Amanda Lasker-Berlin nutzt die traditionellen Mittel des Theaters, um die zeitlosen Botschaften der britischen Autorin Mary Shelley eindrucksvoll auf die Bühne zu bringen.

Frankenstein: Darum geht es im Stück

"Frankenstein", 1818 veröffentlicht, dürfte neben Bram Stokers "Dracula" der bekannteste Vertreter des Horrorgenres sein und prägt die Populärkultur bis heute. Mit "Poor Things" und "Lisa Frankenstein" sind derzeit im Kino sogar zwei Bearbeitungen des Frankenstein-Stoffes zu sehen und auch Netflix plant eine neue Adaption.

Den Namen Frankenstein kennt jeder, wenngleich es doch immer wieder zu Verwechslungen zwischen der Kreatur und ihrem Schöpfer kommt. Hier also noch einmal die Handlung in Kurzfassung: Wissenschaftler Victor Frankenstein, besessen von der Idee der Alchemie, Leben zu schaffen, erweckt ein von ihm mit viel Hingabe aus Körperteilen zusammengesetztes Wesen zum Leben. Vom Ergebnis seiner jahrelangen Forschung und Arbeit angewidert, flieht er und lässt seine Schöpfung im Stich. Die hässliche Kreatur kann unter den Menschen keinen Anschluss finden. Die ständige Ablehnung treibt das eigentlich feinfühlige Wesen zu bösen Taten, sogar Morden. Es wünscht sich nichts mehr als einen Freund, eine Gefährtin wie es selbst, was Frankenstein letztlich verweigert. Das Monster tötet aus Rache schließlich auch Frankensteins Verlobte. Schuldgefühle plagen sowohl Frankenstein als auch seine Kreatur, am Ende wählen beide den Tod.

Für die Bühnenfassung musste Lasker-Berlin den Roman deutlich einkürzen. Das ist größtenteils gelungen, allein der Bericht der Kreatur könnte bei denen Fragen offen lassen, die mit dem Ausgangstext nicht gut vertraut sind.

Das Publikum wird im wandelbaren Podium diesmal in die Mitte genommen, während sich die Bühne als Streifen am Rand des sechseckigen Raums entlang zieht. Auf den in der Mitte des Raums platzierten Drehstühlen folgen die Zuschauerinnen und Zuschauer dem Geschehen. Das hält das Publikum in den gut anderthalb Stunden ohne Pause einerseits aktiv, vor allem schafft es manch überraschenden Moment, wenn die Figuren plötzlich im Rücken der Zuschauer auftauchen.

Menschen hassen alle, die anders sind

Das kalte Eismeer, in dem das Publikum Platz nimmt, spiegelt viel von der Kälte und Ablehnung wider, um die es in dem Stück geht. Die weißen Tücher, mit denen dieses Eismeer gestaltet ist, setzt Regisseurin Amanda Lasker-Berlin nebenbei raffiniert als Leinwand ein, hinter der die Kreatur lange als bedrohlicher Schatten verborgen bleibt. Etwas Wärme kommt erst mit Laura Götz, die das Monster auch optisch ganz unmonsterhaft darstellt, auf die Bühne. "Du bist ein Mensch und die hassen eben alle, die anders sind", sagt sie an einer Stelle an ihren Schöpfer gewandt. Es sind Sätze, die auch mehr als 200 Jahre nach Erscheinen des Romans nichts an ihrer Gültigkeit verloren haben.

Adele Schlichter gibt einen zutiefst unsympathischen Frankenstein. Seine sich steigernde Verzweiflung bringt Schlichter präzise auf die Bühne, aber bleibt gleichzeitig so kühl und distanziert, dass im Publikum kein Mitleid aufkommt, für den Mann, der seine Misere durch Selbstüberschätzung und der Flucht vor der eigenen Verantwortung selbst verschuldet hat. Anne Simmering, Gunther Nickles und Maurizio Micksch ergänzen das Ensemble.

Das Schattenspiel am Rand der Bühne oder die Tatsache, dass die Schauspieler selbst für akustische Effekte verantwortlich sind (indem sie etwa durch Pusten Wind simulieren oder heftigen Donner mit einem Blech erzeugen), wirken wie kleine Liebeserklärungen an das Theaterhandwerk.

Regisseurin bald mit neuem Stück am Theater Ulm zu Gast

Mit dieser Produktion im Podium ist Amanda Lasker-Berlin eine Frankenstein-Adaption gelungen, die trotz des hinlänglich bekannten Plots das Publikum zu fesseln vermag. Man darf auf die kommende Spielzeit gespannt sein, in der Regisseurin und Autorin schon im September mit dem Auftragsstück "Madonnen" ans Ulmer Theater zurückkehren wird.