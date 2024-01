Ulm

Neu am Theater Ulm: Schauspieldirektorin Marlene Schäfer stellt sich vor

Plus Seit dieser Spielzeit leitet Marlene Schäfer die Schauspielsparte des Ulmer Theaters. Nun gibt sie mit Hans Falladas "Kleiner Mann - Was nun?" ihr Debüt im Großen Haus.

Von Franziska Wolfinger

Wenn sich kommende Woche der Vorhang im Großen Haus das erste Mal für "Kleiner Mann - was nun?" hebt, wird es eine Premiere im doppelten Sinn. Mit der Bühnenfassung von Hans Falladas Eheroman stellt sich die neue Schauspieldirektorin des Ulmer Theaters beim Publikum vor. Warum Marlene Schäfer sich gern den schweren Stoffen annimmt.

Stelle am Theater Ulm ist die erste leitende Position für Marlene Schäfer

Für die 36-Jährige ist das Engagement am Theater Ulm ein kleiner Bruch zu ihrer bisherigen Tätigkeit. Für viele Jahre war sie zuletzt als freischaffende Regisseurin tätig, hat Stücke in Karlsruhe, Potsdam, Wiesbaden und vielen anderen deutschen Städten inszeniert. Nun kehrt sie zu einem festen Engagement zurück, erstmals in einer leitenden Position. Und sie genießt es, längerfristig am selben Ort und mit demselben Team zu arbeiten. "Ich hatte wieder total Lust, mich einem Haus ganz zu verschreiben", sagt Schäfer über ihre Entscheidung für das Theater Ulm.

