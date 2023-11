Theater Ulm: Schuberts "Winterreise" feiert Premiere im Podium

Grau, hoffnungslos, kalt: Kobie van Rensburg schafft im Podium des Theaters Ulm eine sehenswerte Inszenierung von Schuberts berühmten Liederzyklus.

Franz Schuberts Liederzyklus "Die Winterreise" wird häufig aufgeführt. Traditionell singt ein Tenor am Klavier stehend. Der südafrikanische Regisseur und Opernsänger Kobie van Rensburg inszeniert den Liederzyklus – einen der bekanntesten der Romantik - mit Dramaturg Benjamin Künzel im Podium des Theaters Ulm szenisch. Und mit einem Bass. Das ist genial, wie geschaffen für den November 2023, und es greift beim Zuhören an die Seele.

Der Tod ist in dieser Inszenierung nah

Bässe stehen bei Opernaufführungen selten in der ersten Reihe – und so hat man Martin Gäbler, der seit 2016 zum Opernensemble am Theater Ulm gehört, noch nie erlebt: so eindringlich, so nah, so absolut sein Publikum in der Seele packend. Franz Schubert vertonte die Winterreise-Gedichte von Wilhelm Müller im Todesjahr des Dichters 1827 – und ein Jahr vor seinem eigenen Tod. Der Tod ist in dieser Inszenierung immer ganz nah. Im Grau, Schwarz und Weiß der Bühne gibt es keinen farbigen Punkt. Ein Mann in Mantel und Hut und eine Krähe in einer eisigen Schneelandschaft – und ein Koffer, ein Spiegel und ein Revolver. Es ist kalt, innen im winterlichen Wanderer und um ihn herum.

Die Inszenierung setzt Martin Gäbler in die bewegten und in die stehenden Bilder an der Podiumsrückwand, er wird Teil dieser gefrorenen Szenerie, indem er sich selbst im Spiegel betrachtet. Ein Schneesturm tobt, aus den Fenstern eines Hauses scheint warmes Licht. Zwei Frauen sind zu sehen. Mutter und Tochter? Die Geliebte, der der Wanderer "gute Nacht" ans Tor schrieb, um ihr zu zeigen, dass er an sie denkt, und der diese zwei Worte statt der Geliebten zärtlich küsst – und die Mutter, die schon von Ehe gesprochen hatte? Im eisigen Wind dreht sich der Wetterhahn. Kobie van Rensburg verwendet mehrdeutige Symbolik, überfrachtet dabei aber nichts und lässt diese Symbolik im Zuschauer arbeiten. Der Hahn: Deutet er eine wetterwendische Geliebte an, oder drehte sich das Schicksal in böser Weise gegen den Mann? Der Hahn, Symbol auch einer Verleugnung?

Der Wanderer verabschiedet sich mit jedem Schritt mehr vom Leben und der Liebe

Kobie van Rensburg lenkt das Publikum nicht. Er lässt es einfach fühlen, fühlen, was Martin Gäbler mit eindringlicher Sensibilität todessehnsüchtig singt, teils liegend, teils kniend. Und was er tut – denn diese Winterreise ist nicht einfach nur etwas für die Ohren, ihre starke Wirkung liegt ebenso sehr in dem, was die Augen wahrnehmen. Die leise Hoffnung, die noch einmal aufkeimt, als die Postkutsche vorbeifährt und der Wanderer sich an ihr festzuhalten müht. Ein Brief von der Geliebten würde alle Todessehnsucht wegwischen. Doch eigentlich weiß der Wanderer: Da kommt nichts. Der Wanderer verabschiedet sich mit jedem Schritt, mit jedem der 24 Lieder mehr von der Lebendigkeit, vom Leben – und von der Liebe.

Genial sind die kleinen Momente der Inszenierung, jener beispielsweise, in der das Bild im Spiegel den Wanderer Jahrzehnte später zeigt. Der identische Mann, das Gesicht eines gealterten Martin Gäbler – lebenszufrieden lächelnd oder bitter. Auch die letzte Deutung überlässt Kobie van Rensburg dem Zuschauer – die eigene innere Entscheidung darüber, was der Wanderer tun wird. Denn wer der Leierspieler ist, dem sich der hoffnungslose Wanderer anschließt, entscheidet jeder für sich. Ist es Tod oder doch ein anderer Ausweg?

Damit packt die Inszenierung. Das ist nicht nur Anhören einer großen Komposition, plötzlich steht man vor Fragen in der eigenen Seele. Das ist düster – und dabei ist es so großartig, dass das Publikum nach dem letzten Ton und nach einem ganz leisen Moment in starken und langen Beifall ausbricht. Man sollte es gesehen haben – gerade in dieser Zeit, in der die Welt aus den Fugen geraten ist.