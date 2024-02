Ulm

18:01 Uhr

Theater Ulm: Vorstellung von "Was zündet, was brennt" entfällt

Die Vorstellung von "Was zündet, was brennt" am Theater Ulm entfällt am Samstag, 17. Februar.

Artikel anhören Shape

Wegen Krankheit fällt am Samstag, 17. Februar, die Vorstellung von "Was zündet, was brennt" aus. Das teilte das Theater Ulm mit.

Aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung im Ensemble kann die Vorstellung "Was zündet, was brennt" am Samstag, 17. Februar 2024, um 19 Uhr im großen Haus des Theaters Ulm leider nicht stattfinden. Von dem Ausfall betroffene Zuschauerinnen und Zuschauer werden direkt über mögliche Ersatztermine oder Umtauschmöglichkeiten informiert. Das Theater Ulm bittet, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. (AZ)

Themen folgen