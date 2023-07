"Toilette für alle": Dieses Klo ist ein gutes Vorbild

Plus Jeder Mensch hat ein Recht auf gesellschaftliche Teilhabe. Um die Inklusion voranzutreiben, sind wir als Gesellschaft - also auch die Bürgerinnen und Bürger - gefragt.

Die "Toilette für alle", wie sie nun in Ulm aufgestellt wurde, sollte wohl uns allen zu denken geben. Denn seinen wir mal ehrlich: Wer hätte bei den bestehenden öffentlichen Klos die Möglichkeit zum Windelwechseln für Erwachsene vermisst? Dabei ist Inkontinenz eine der häufigsten chronischen Krankheiten und so eine "Toilette für alle" zweifelsfrei eine gute Sache.

Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen und genauer gesagt deren Bedürfnisse werden im Alltag oft übersehen, Bemühungen um Inklusion oft nicht zu Ende gedacht, selbst wenn es nicht um Krankheitsbilder geht, die aus Scham selten thematisiert werden. Immer wieder gibt es Rollstuhlrampen, die schlicht zu steil für eine sichere Benutzung sind oder an barrierefrei ausgebauten Bahnsteigen halten alte Züge, in die man dann doch wieder über drei steile Stufen klettern muss. Apropos Bahnsteig: Die Leitstreifen für blinde Menschen nehmen wir Sehenden oft auch nicht bewusst wahr, stellen uns zum Warten darauf und blockieren so die wichtige Orientierungshilfe. Dazu kommt: Viele verschiedene körperliche Einschränkungen erfordern verschiedene Dinge. Barrierefreiheit heißt schließlich nicht nur, alles rollstuhlgerecht auszubauen.

