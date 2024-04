Tourismus: Wo Ulm besonders süß ist und Neu-Ulm eine amerikanische Kleinstadt umschloss

Allmählich steuern die Führungen der Ulm/Neu-Ulm-Touristik auf die diesjährige Hochsaison zu. Zu den Novitäten im vielfältigen Programm zählt auch eine süße Überraschung.

Sie sind ein festes Standbein der touristischen Angebote der Doppelstadt. Bei den Gästeführungen werden längst nicht nur Highlights wie das Fischerviertel, das Münster und das Ulmer Rathaus in Augenschein genommen und anekdotenreich erläutert.

Die Klassiker im vielfältigen Angebot werden nach wie vor am häufigsten nachgefragt. Was man spätestens dann ahnt, wenn man an einem schönen Samstag am Vormittag in einem der Gässchen im Fischerviertel in einen Stau gerät, wenn sich Pulks aus Wissbegierigen aus Nah und Fern ineinander verknäueln.

Was die Nachfrage betrifft, überwögen bei den „Klassikern“ mit Abstand die Auswärtigen, führt Kerstin Hampel aus, die Leiterin der Touristik-Information der Ulm/ Neu-Ulm Touristik (UNT), die touristische Vermarktungsgesellschaft der Donau-Städte Ulm und Neu-Ulm,

Bei den Erlebnis- und „Extras“-Führungen aber könne das schon wieder ganz anders ausschauen. Diese würden auch von Einheimischen gerne gebucht, um sich unbekanntere Orte in der Doppelstadt zeigen zu lassen. Die Bundesfestung ist hier fester Bestandteil oder die historische Wasserversorgung nahe des Zundeltors.

Grusel-Führungen durch Ulm

Noch spezieller sind etwa die Gruselführung durchs Quartier „Auf dem Kreuz“, die Führung zum Miträtseln oder „True Crime“, die jeden ersten Samstag im Monat an Orte realer Verbrechen führt. „Mit letzterer kriegt man auch die Jungen“, verweist Hampel auf einen willkommenen Nebeneffekt.

„Interaktive“ Führungen kämen deren Interessen ebenfalls besonders entgegen. Nostalgikern, die es etwas theatralischer haben wollen, seien indes die Führungen durch schauspielernde Menschen in Kostümen empfohlen. Der Nachtwächter, der Brunnenmeister, die Ulmer Stadtmusikanten, der Pestilentarius Scultetus, der Spatzameetz, der Schneider Albrecht Berblinger natürlich ebenso und, klar doch, Albert Einstein haben hier ihre Auftritte.

Vor der Vorstellung des Stadtführungsprogramms der regionalen Presse aber geht’s erst einmal in den Minnesängersaal mit seiner mittelalterlichen Ausschmückung. Rudi Schirmer übernimmt hier die Regie und liefert ein „Probiererle“ ab, also eine Miniführung zum Appetitmachen auf mehr.

Die UNT hat auch das Neu-Ulmer Wiley entdeckt

Der Saal liegt im Ehinger Hof und dieser gehört zum Bau-Ensemble des Grünen Hofs, der wiederum noch nicht lange im Gästeführungs-Programm der UNT steht. Schirmer ist einer von 45 Guides in deren Diensten und zugleich einer mit breitem Repertoire. Zu seinen Zielen zählt beispielsweise auch das Neu-Ulmer Wiley-Gelände, ebenfalls ein Novum im aktuellen Jahresprogramm.

Die Stationierung amerikanischer Militärs gehört bekanntlich zu den prägenden Episoden der Neu-Ulmer Geschichte.

Auf rund 4000 Führungen zu 50 verschiedenen Themen wird sich das Angebot der UNT bis Ende des Jahres summieren, so die Hochrechnungen der UNT. 2023 waren es noch 2.893 Führungen mit 56.804 Teilnehmenden.

Hempel äußert sich vorsichtig, ob am Ende des Jahres die alten Zahlen der Vor-Coronazeit wieder erreicht werden. Was die Übernachtungszahlen betrifft, konnte die Touristik-Zentrale vor einigen Wochen für das abgelaufene Geschäftsjahr schon einen Rekordwert vermelden. 2023 durchbrachen diese erstmals die Schallmauer von einer Million in der Doppelstadt, bei anhaltendem Trend nach oben.

Fragt man die Touristik-Info-Leiterin nach eigenwilligen Beobachtungen, fallen ihr die Gruppen ein, die einst in Ulm studiert hatten „und die sich jetzt die zugehörige Stadt zeigen lassen“. Dass es in dieser im wörtlichen Sinne süße, schokoladige Seiten zu entdecken gibt, steht auf Seite 29 oder online in der aktuellen Programmbroschüre: Am 26. Juli erläuft man „Ulm sweet Ulm“ inklusive Verköstigung. Es geht Bärendreck und Marzipan, Zuckerbrot, "Chokoladen"-Häuser - Ulms süße Vergangenheit und renommierte Konditoren.