Prozess um versuchten Mord: Tritte gegen den Kopf, Blut auf dem Bürgersteig

Plus Ein Mann tritt einen früheren Freund vor einer Bar krankenhausreif, ein weiterer verprügelt einen vierten. Vor dem Landgericht Ulm geht es um versuchten Mord.

Der 28-Jährige hat Selbstverteidigungskurse gegeben und Kampfsport betrieben, Kickboxen und Kung-Fu. Er weiß, wie es klingt, wenn jemand bewusstlos ist und ein gebrochenes Jochbein hat. „Dann hört man so ein Schnarchen.“ Dreimal hat der 28-Jährige gegen den Kopf seines Opfers getreten, das hat er beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Ulm eingeräumt. Er und ein 35-Jähriger müssen sich dort seit dem Donnerstag vor der 3. Großen Strafkammer unter dem Vorsitz von Richter Wolfgang Tresenreiter wegen versuchten Mordes verantworten.