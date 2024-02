Ulmer Rettungshubschrauber "Christoph 22" fliegt in 2023 zu 1340 Einsätzen

Die ADAC Luftrettung verzeichnet am Ulmer Standort einen deutlichen Rückgang der Einsatzzahlen. Der leitende Hubschrauber-Arzt erklärt mögliche Gründe.

Der Ulmer Rettungshubschrauber "Christoph 22" ist im vergangenen Jahr zu 1340 Einsätzen in der Region gestartet. Nach 1567 Einsätzen im Rekordjahr 2022 ist das ein starker Rückgang um fast 15 Prozent. Der leitende Hubschrauber-Arzt, PD Dr. Björn Hossfeld, erklärt den Rückgang der Einsatzzahlen vor allem mit den erweiterten Kompetenzen der Notfallsanitäter, die in bestimmten Fällen Medikamente geben dürfen und so den Einsatz des Notarztes ersparen.

Mit 46 Prozent entfällt fast die Hälfte aller Einsätze auf schwere Unfälle im Verkehr, am Arbeitsplatz und in der Freizeit. Ein Viertel sind Notfälle des Herz-Kreislauf-Systems, mehr als jeder zehnte Einsatz erfolgt wegen Schlaganfällen und neurologischen Ursachen. Kinder und Jugendlichen wurde in rund zehn Prozent der Fälle geholfen.

Ulmer Rettungshubschrauber darf bis 20 Uhr fliegen

In Ulm wird der Hubschrauber und der Pilot von der ADAC Luftrettung gestellt, das medizinische Personal ist vom Bundeswehrkrankenhaus. Seit über 20 Jahren besteht diese Kooperation. Bewährt hat sich die seit 2022 bestehende Erlaubnis, auch bei Dunkelheit bis 20 Uhr fliegen zu dürfen. Mit Restlicht-Verstärkerbrillen kann die Besatzung im Winterhalbjahr auch noch nach Sonnenuntergang Einsatzstellen sicher anfliegen.

Bundesweit stehen ADAC-Rettungshubschrauber an 37 Stationen und sind im Jahr 2023 zu 51.347 Notfällen gestartet. Das sind knapp acht Prozent weniger Einsätze als im Rekordjahr 2022, doch seit zehn Jahren kontinuierlich über 50.000 Einsätze im Jahr. Der Betreiber des Rettungshubschraubers, die ADAC Luftrettung, erklärt das mit normalen Schwankungen der Einsatzzahlen, wetterbedingten Flugausfällen und auch mehr Befugnissen für Notfallsanitäter, was den Einsatz von Notärzten erspart.

