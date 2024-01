Ulm

Ulms dienstältester Stadtrat will's nochmal wissen: Roth kandidiert erneut

Plus Hans-Walter Roth wird fast 80 sein, falls er erneut in den Ulmer Gemeinderat einzieht. Der Bruch mit der CDU hält den Mediziner davon nicht ab.

Am Sonntag, 9. Juni, wird der Ulmer Gemeinderat gewählt. Unter den Kandidaten auf der Liste der CDU wird einer sein, mit dem nicht unbedingt zu rechnen war: Der dienstälteste Gemeinderat Hans-Walter Roth hat sich entschlossen, sich am Donnerstag in die Nominierungsliste der CDU aufnehmen zu lassen, aus der er ausgetreten ist. Sein Listenplatz steht noch nicht fest.

Dazu sagt der 79-jährige, der bis vor kurzen im Ortsteil Wiblingen als Augenarzt tätig war und Gründer der Ulmer Armenklinik ist: „Ich trete auf Bitten der CDU-Fraktion im Ulmer Rathaus nochmals zur Wahl in den Gemeinderat an.“ Die CDU-Fraktion im Ulmer Gemeinderat habe ihm einstimmig den Rücken gestärkt. Sein Bruch mit der CDU im September sei ausschließlich aufgrund des sozialen Unrechts erfolgt, das die CDU in Berlin unterstützt, erklärt Roth.

