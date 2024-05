Ulm

vor 18 Min.

Von Angesicht zu Angesicht mit Marilyn Monroe

In der Ulmer Galerie am Saumarkt gibt es nur Bilder von Marilyn Manson.

Plus Die Galerie am Saumarkt zeigt Bilder von Pop-Art-Künstler James Francis Gill, die sich nur mit der Ikone Marilyn Monroe beschäftigt. Auch in anderen Galerien gibt es gerade viel Interessantes zu entdecken. Ein Rundgang.

Von Stefan Kümmritz

Begeisterte Galeriegänger können momentan wieder zwischen mehreren interessanten Ausstellungen wählen. Hier eine Auswahl mit drei Ausstellungen in Ulm und einer in Senden.

„Only Marilyn“ heißt die Ausstellung in der Galerie am Saumarkt. Dabei verrät der Titel schon alles. Gezeigt werden ausschließlich Bilder von Star, Legende und Ikone Marilyn Monroe. Geschaffen hat sie der heute 89-jährige Amerikaner James Francis Gill, der zu den Vertretern der amerikanischen Pop-Art gezählt wird und der zur Eröffnung der Ausstellung extra aus den USA nach Ulm gekommen war. In der Galerie von Bernd Geserick sind Siebdrucke, mit Öl auf Leinwand gemalte Bilder, Serigrafien und auf Büttenpapier gemalte Vorentwürfe ausgestellt, die oft Marilyn Monroe im Porträt zeigen. Der Künstler hat auf teilweise sehr großformatigen Bildern hervorstechende Merkmale der Schauspielerin wie ihren typischen Gesichtsausdruck, ihre gewellten blonden Haare und ihren rot geschminkten Mund zum Ausdruck gebracht und dabei das Wesen dieser außerordentlichen Frau sehr gut erfasst. Dem Genre entsprechend sind die Bilder poppig und beeindrucken auch durch den Wert, der ihnen international beigemessen wird. So gehört beispielsweise „Marilyn Triptych“ zur Sammlung des Museums of Modern Art in New York City. Die in Ulm präsentierten Bilder sind eine bunte Hommage an eine ebenso populäre wie herausragende Schauspielerin früherer Zeiten. Die Ausstellung geht bis zum 29. Juni.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen