Ulm

vor 17 Min.

Wagners "Parsifal" kommt nach Ulm: Wie die Oper wurde, was sie heute ist

Plus Zum ersten Mal wird die Oper "Parsifal" in Ulm zu hören und zu sehen sein. Vor dem Mammutprojekt erklärt ein Professor die Aufführungsgeschichte des Wagner-Opus.

Von Dagmar Hub

Am kommenden Sonntag um 17 Uhr feiert am Theater Ulm Richard Wagners Bühnenweihfestspiel "Parsifal" Premiere. Die Aufführungszeit des musikalischen Werkes wird zumeist inklusive zweier Pausen auf knapp fünfeinhalb Stunden angesetzt – ein Großereignis, zumal das Werk in Ulm noch nie in Gänze aufgeführt wurde. Am Theater Ulm erklärte der Karlsruher Professor für Ästhetik, Geschichte und künstlerische Praxis Stephan Mösch Hintergründe zu Wagners letztem Werk.

Ursprünglich hatte Richard Wagner verfügt, dass das von ihm selbst als Bühnenweihfestspiel bezeichnete hochkomplexe Werk nur im Festspielhaus in Bayreuth aufgeführt werden solle, wo es am 26. Juli 1882 Premiere hatte. Was aber intendierte Richard Wagner mit einem Bühnenweihfestspiel – zumal sich für den "Parsifal" die Tradition etablierte, das Werk in der Zeit vor Ostern (die Handlung des dritten Aktes findet an Karfreitag statt) aufzuführen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

