Ulm

19:53 Uhr

Wegen Zugticket: Familie greift am Hauptbahnhof Polizisten an

Eine Familie fährt am Samstagabend ohne gültiges Zugticket nach Ulm. Am Bahnhof wird sie so aggressiv, dass die Polizei Verstärkung holt.

Am Ulmer Hauptbahnhof hat am Samstagabend eine sechsköpfige Familie mehrere Polizisten angegriffen und beleidigt, nachdem sie wegen eines ungültigen Zugtickets erwischt worden war. Wie die Polizei Ulm mitteilt, sei die Familie am Samstagabend mit dem Regionalzug von Stuttgart nach Ulm gefahren. Dabei seien sie vom Bahnpersonal kontrolliert worden. Dieses habe jedoch festgestellt, dass die Familie ein Ticket hatte, das nicht auf sie aufgestellt war, sondern offenbar jemand anderem gehörte. Das Bahnpersonal alarmierte die Polizei, welche sich schon am Ulmer Hauptbahnhof bereitstellte. Ukrainische Familie beleidigt und schlägt Polizisten am Ulmer Hbf Bei der Ankunft gegen 22.50 Uhr stellte die Polizei fest, dass es sich um eine ukrainische Familie im Alter von neun bis 41 Jahren handelte. Wie es die Polizei schildert, habe der Vater zunächst fliehen wollen. Mehrere Familienmitglieder seinen gegenüber den Beamtinnen und Beamter aggressiv geworden, sodass die Polizei sie habe fesseln müssen. Der Vater und sein 13-jähriger Sohn hätten die Beamten mit Fußtritten und Schläge angegriffen. Dadurch seien eine 25-jährige Polizistin und ein 50-jähriger Polizist leicht verletzt worden. Die Polizei schickte weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung. Nur mit dieser Verstärkung sei es gelungen, alle sechs Familienmitglieder auf die Dienststelle zu bringen. Während des Einsatzes soll die Familie durchgehend mit Bedrohungen und Beleidigungen um sich geworfen haben, heißt es weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen Körperverletzung. (AZ)

