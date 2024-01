Sein Vater tötete seine Schwester: Was über den 15-Jährigen bekannt ist

Die in Ulm-Wiblingen aufgefundene 15-Jährige ist tot. Ihr Freund soll sie gewürgt haben. Dessen Vater tötete am Ostermontag seine Schwester beziehungsweise die eigene Tochter.

Sie hat den Angriff nicht überlebt: Am Neujahrsmorgen ist die 15-Jährige nach der mutmaßlichen Würge-Attacke ihres Freundes im Krankenhaus gestorben. Beide stammen aus Wiblingen. In einem Waldstück nahe des Ulmer Stadtteils war die Jugendliche aufgefunden worden, nachdem ihr Freund den Notruf wählte. Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich beim mutmaßlichen Täter um den Sohn jenen Mannes, der am Ostermontag 2023 seine Tochter und damit die Schwester des 15-Jährigen auf dem Gelände des Wiblinger Schulzentrums tötete.

Zunächst hatte die Bild über die familiäre Beziehung zwischen den beiden Fällen berichtet. Inzwischen liegen auch unserer Redaktion Informationen vor, die das bestätigen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft will jenen Umstand auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. Aus Jugendschutzgründen mache man dazu keinerlei Angaben, heißt es. Sollte es zu einem Prozess kommen, so werde der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Würge-Attacke in Ulm-Wiblingen: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Ostermontag und der Tat jetzt?

Zu den Hintergründen der Tat, die sich vergangene Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete, würden die Ermittlungen nach wie vor andauern. Ein Motiv gilt weiter als unklar. Insofern lassen sich vermeintliche Zusammenhänge mit der Tat des Vaters an Ostermontag nicht belegen. Man ermittle weiterhin wegen Totschlags, nicht wegen Mordes, heißt es. Der Grund: Es gebe bislang keine Anhaltspunkte für ein Mordmerkmal. Darunter seien niedere Beweggründe wie Heimtücke zu verstehen.

Das Ortsschild des Ulmer Stadtteils Wiblingen. Foto: Jason Tschepljakow, dpa

Der 15-Jährige, der seit seiner Festnahme kurz nach der Tat, in Untersuchungshaft sitzt, habe zu den Vorwürfen außer seinem Notruf keine Angaben mehr gemacht. Als er noch keine 14 Jahre alt und damit strafunmündig war, soll er mal polizeilich aufgefallen sein. Das Vergehen damals wird laut der Sprecherin der Staatsanwaltschaft aber der "Kleinkriminalität" zugeordnet.

Vater des 15-Jährigen tötete dessen Schwester an Ostermontag in Ulm-Wiblingen

Der 41 Jahre alte Vater des 15-Jährigen, der am Ostermontag 2023 seine eigene Tochter und damit die Schwester des nun Beschuldigten auf dem Gelände des Schulzentrums Wiblingen mit einem Messer tötete, wurde Ende November vor dem Ulmer Landgericht für schuldunfähig erklärt. Er muss in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt behandelt werden. Weil er an einer Schizophrenie erkrankt sei, sei der Mann nicht in der Lage gewesen, anders zu handeln, so das Gericht.

Der Vater des 15-Jährigen gestand seine Tochter (7) am Ostermontag in Ulm-Wiblingen mit einem Messer getötet zu haben. Foto: Thomas Heckmann (Archivbild)

Getötet hat der Mann im religiösen Wahn. Seine Tochter, die er als "Engel" und "Lieblingskind" bezeichnete, tötete er, um die Schuld von der Welt zu nehmen. Der 41-Jährige hatte die damals Siebenjährige unter dem Vorwand, Indianer spielen zu wollen, gefesselt, und ihr den Hals durchgeschnitten. Der Mann rief selbst die Polizei, das Kind verblutete.