Wie moderne Technik den Schwörmontag sicherer machen soll

Plus Wie kann das 5G-Mobilfunknetz die Arbeit der Feuerwehren und Rettungsdienste verbessern? Dieser Frage ging die Stadt Ulm mit Projektpartnern nach.

Unter dem Namen 5G-Rettungsbürger sind mehrere Projekte zusammengefasst, die sich zwischen experimentell und alltagstauglich bewegen. Die Kommunikation läuft dabei in der Regel über das 5G-Mobilfunknetz. Drei Jahre wurde der Nutzen untersucht. Eine Bilanz.

Bei einer großen Projektpräsentation im Ulmer Stadthaus ging daher Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch auf die Vorbehalte mancher Menschen gegenüber dem Mobilfunk ein: „Manchmal stehen wir uns im Weg nützliche Dinge nützlich zu machen“. Czisch zeigte aber auch auf, wo moderne Technologie bereits jetzt hilfreich ist. Beim Großbrand in Allmendingen lieferte die Drohnenstaffel der Feuerwehren des Alb-Donau-Kreises wichtige Luftbilder, mit denen die Einsatzleitung das Ausmaß des Brandes und auch die Ausbreitung giftigen Brandrauches beurteilen konnte.