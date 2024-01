Ulm

vor 48 Min.

Wieder geöffnet nach Geiselnahme: So ist die Stimmung bei Starbucks in Ulm

Am Montagmorgen war die Ulmer Starbucksfiliale wieder geöffnet. Es scheint Normalität einzukehren.

Plus Keine drei Tage nach der aufsehenerregenden Geiselnahme in der Ulmer Innenstadt nimmt das Café seinen Betrieb wieder auf. So ist dort die Stimmung.

Von Franziska Wolfinger

Knapp 60 Stunden nachdem die Starbucks-Fililale am Ulmer Münsterplatz im Zentrum des Großeinsatzes stand, der am Freitagabend die Stadt in Atem hielt, gehen dort wieder Caramel Cappuccinos und Matcha Lattes über die Ladentheke. Für ausgefallenere Kaffeemischgetränke ist die Kette bekannt. Pünktlich um 8 Uhr öffnete das Geschäft wieder.

Der Vorfall am Freitag hatte deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Ein bewaffneter Mann - inzwischen weiß man, dass es sich bei den beiden Schusswaffen um täuschen echt aussehende Soft-Air-Geräte gehandelt hatte - war in das Café eingedrungen und hatte zunächst sechs Personen in seine Gewalt gebracht. Fünf Menschen ließ er gehen, mit der verbliebenen Geisel verließ der 44-Jährige dann nach gut eineinhalb Stunden das Geschäft. Mit vier Schüssen beendete die Polizei dann die Geiselnahme. Der Täter erlitt dabei schwere Verletzungen, er wird in einer Klinik behandelt. Inzwischen ist er aus dem Koma erwacht, aber noch nicht vernehmungsfähig.

