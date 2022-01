Ulm

vor 27 Min.

Wo das neue 60-Millionen-Euro-Fußballstadion des SSV Ulm stehen soll

Plus Die Kicker des SSV Ulm stehen in der Winterpause an der Tabellenspitze. Der mögliche Aufstieg in die Dritte Liga macht die Pläne für einen Stadionneubau dringliche.

Von Oliver Helmstädter

Es gibt einen Favoriten für den Standort eines geplanten Neubaus für ein Stadion für die Kicker des " SSV Ulm 1846 Fußball". Sowohl Robert Straub, der Geschäftsführer der "SSV Ulm 1846 Projektentwicklungsgesellschaft" als auch OB Gunter Czisch - wenngleich etwas vorsichtiger - haben einen eindeutigen Favoriten.

