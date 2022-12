Weihnachtsmarkt Neu-Ulm 2022: Eröffnung und Programm beim Mittelalter-Weihnachtsmarkt

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm findet in diesem Jahr wieder statt. Hier erfahren Sie alles rund um Eröffnung, Programm, Öffnungszeiten und Ort des Adventsmarkts.

Die Stadt Neu-Ulm muss mit ihren Veranstaltungen in der Regel immer mit der großen Schwester-Stadt Ulm konkurrieren. Auch beim Weihnachtsmarkt sieht das nicht anders aus. Ulm lockt zahlreiche Besucher mit seiner Kulisse direkt vor dem Ulmer Münster, dem immerhin höchsten Kirchturm der Welt. Da ist es nicht ganz leicht, einen Grund zu finden, warum die Menschen lieber auf die andere Seite der Donau nach Neu-Ulm kommen sollten.

Doch die Stadt hat sich etwas Cleveres einfallen lassen: Einen Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Damit ist in Neu-Ulm etwas geboten, das es sonst in der Umgebung nicht gibt. Die Besucher können sich an einem besonderen, aber gut in die Weihnachtszeit passenden Ambiente erfreuen.

Wo genau in Neu-Ulm der kleine Mittelalter-Weihnachtsmarkt stattfindet, erfahren Sie hier. Außerdem informieren wir Sie über die Eröffnung, das gebotene Programm und die regelmäßigen Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes.

Eröffnung beim Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt 2022

Ein paar Tage nach der Eröffnung der "Konkurrenz" beim Weihnachtsmarkt Ulm 2022 geht auch der Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm los. Seit dem 25. November können die Besucher in die Weihnachtswelt des Mittelalters eintauchen. Der Markt dauert bis zum 22. Dezember 2022.

Die offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger fand am Samstag, 26. November 2022, um 18 Uhr statt. Dabei haben auch Stelzen-Engel kleine Geschenke unter die Leute gebracht.

Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt 2022: Öffnungszeiten des Mittelalter-Weihnachtsmarktes

Der Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm hat die ganze Woche über geöffnet. Von vormittags bis spätabends sind die Stände der mittelalterlich angehauchten Handwerker und Gastronomen für die Besucher verfügbar. Da der Weihnachtsmarkt an einigen Tagen noch ein klein wenig länger als an anderen geöffnet hat, haben wir Ihnen hier eine Übersicht über die Öffnungszeiten zusammengestellt:

Montag: 11.30 - 21.30 Uhr

11.30 - 21.30 Uhr Dienstag: 11.30 -21.30 Uhr

11.30 -21.30 Uhr Mittwoch: 11.30 - 21.30 Uhr

11.30 - 21.30 Uhr Donnerstag: 11.30 - 22.00 Uhr

11.30 - 22.00 Uhr Freitag: 11.30 - 22.00 Uhr

11.30 - 22.00 Uhr Samstag: 11.30 - 22.00 Uhr

11.30 - 22.00 Uhr Sonntag: 11.30 - 21.30 Uhr

Mittelalter-Weihnachtsmarkt: Die Marktstände und das Programm auf dem Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt 2022

Der Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm wirkt wie das Kontrast-Programm zum Ulmer Weihnachtsmarkt. Es gibt ein ganz bestimmtes Motto: Alle Stände sind im Mittelalter-Look. Das bedeutet, dass die Stände urig aufgebaut sind und die Standinhaber schlichte, mittelalterliche Kleidung übergeworfen haben. Geboten werden in den Ständen mittelalterliche Handwerkskunst, an der sich die Besucher erfreuen können.

In Sachen "Leib & Magen" können die Besucher sich auf Wikinger-Steaks im Fladen, Wildsaubratwurst, Neu-Ulmer Drachenwurst, Schweizer Käse-Raclette, Kartoffelspirali, Championpfanne, Gulaschsuppe, Hirtenkäse, Flammlachs, Langos, Crepes, Nüsse aus allen Gegenden des Globus, Knobi-Brote, Lachswraps, Salat-Bowls, Rahmflecken, Käsespätzle sowie Trockenfrüchte freuen. Selbstverständlich werden auch Bio-Glühweinspezialitäten ausgeschenkt - genau wie Met, Feuerzangenbowle, diverse alkoholische und alkoholfreie Punsche, skandinavischer Glögg und auch Honigbier

An den Marktständen gibt es ein ganzes Universum an Waren, die man zumindest im weiten Sinn mit dem Mittelalter in Verbindung bringen kann: handgesiedete Naturseifen, Wollstoffe, Ponchos, Liköre, Brände, Honigmet, Naturfelle,Tücher, Decken, Messer und Bestecke sowie mittelalterliche Repliken und Gewandung. Auch Handwerker werden ihre Fertigkeiten zeigen: Wippdrechsler, Lirenmacher, Holzkünstle rund Silberschmied sind dabei. Außerdem gibt es eine historische Schmiede.

Jeden Samstagabend gibt es aufsehenerregende Feuer-Spektakel dieser Formationen:

"Mystique"

"Fire & Drums"

"Feuersbrunft Esslingen "

Am 11. Dezember tagsüber performt das Gaukler-Duo Forzarello mit drei Shows auf der Bühne am Rathausplatz. Am selben Tag tritt auch die Spielgruppe "Bakchus" auf. Die Prager Profi-Musiker sind Virtuosen auf historischen Instrumenten.

Es gibt auch wieder zwei original kirgisische Jurten, die man für Weihnachtsfeiern oder ähnliches mieten kann. Reservierungen sind per eMail an hello@suedevent.com oder telefonisch unter 0731/2620345 möglich.

Auf dem Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm gibt es auch ein Kinderprogramm

In der Märchenjurte auf dem Johannesplatz werden Märchen und Geschichten erzählt - ein wunderbares Programm für Familien und Kinder. Gestaltet wird es vom Theater "Luftschloss" mit Maria Luise Kost und Asa Mohr. Für die kleinen Markt-Gäste gibt es zudem Kinderspiele und Armbrustschießen. Ein handbetriebenes Kinderkarussell rundet die Sache ab. Am Nikolaustag kommt der Nikolaus in die Märchenjurte. Eine Krippe, die mit echten Tieren für die richtige Weihnachtsstimmung sorgt, dürfte wohl nicht nur die Kinder eine Attraktion sein.

Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt 2022: An welchem Ort findet der Mittelalter-Weihnachtsmarkt statt?

Da die Stadt Neu-Ulm im Innenstadt-Bereich nicht über allzu große, freie Flächen verfügt, ist der Mittelalter-Weihnachtsmarkt auf zwei nahe beieinanderliegende Plätze aufgeteilt. Der eine Teil findet auf dem Rathausplatz statt, der andere auf dem Johannesplatz. Die beiden Plätze sind jedoch weniger als zwei Minuten Fußweg voneinander entfernt, was es den Besuchern erleichtert, von einem zum anderen zu wechseln.