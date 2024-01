Weißenhorn

06:00 Uhr

Architekt und Historiker: Er prägte das Weißenhorner Stadtbild entscheidend

Plus Burkhard Günther spielte jahrzehntelang eine entscheidende Rolle dabei, wie sich die Gestaltung von Weißenhorn entwickelte. Fleißig ist er noch immer.

Von Herbert Hertramph Artikel anhören Shape

Anlässlich des Neujahrsempfangs erhielt der ehemalige Stadtbaumeister Burkhard Günther die Ehrennadel der Stadt Weißenhorn. In über drei Jahrzehnten prägte er das Bild der Stadt, wie wir es heute kennen, entscheidend mit. Über den Mann, der die Altstadt gestaltete, die Schlösser sanierte und die Südtangente plante.

Geboren wurde Günther 1950 in Wuppertal. Sein beruflicher Werdegang begann mit einer recht bodenständigen Ausbildung zum Maurer. Es folgte ein Architekturstudium an der Fachhochschule Biberach, das er 1975 abschloss. Sein Weg führte ihn anschließend nach Günzburg, wo er am Landratsamt die Leitung der Kreisplanungsstelle innehatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen