"Dating Game": Ein Weißenhorner sucht die Liebe im TV bei Herzblatt

Plus Marc Sayle war bei der Neuauflage von "Herzblatt" dabei. Wie es im Studio war und warum er nicht allzu enttäuscht ist, dass Brasilianerin Noeli doch einen anderen wählte.

"Oder", fragt die bekannte säuselnde Stimme im TV, "darf es Kandidat drei sein, der dich mit seinem Hund kuscheln lässt und es genießt, mit dir einen bunt gefärbten Himmel zu teilen?" Kandidat drei, der gern im Abend- oder Morgenrot spazieren geht, war in dieser Neuauflage der Dating-Show "Herzblatt" Marc Sayle. Der 47-jährige Weißenhorner war einer von drei Teilnehmern, die im Fernsehen um die Gunst von Brasilianerin Noeli buhlten. Doch obwohl diese sich in der Show zunächst für Kandidat Samuel entschieden hatte, könnte es noch ein Happy End geben.