Feuerwehreinsatz in Weißenhorn: Mann schwebt nach Brand in Lebensgefahr

In Weißenhorn kam es am Mittwochmittag zu einem Feuerwehreinsatz. In einer Wohnung brannte es. Gemeldet wurde eine starke Rauchentwicklung aus einem Haus im Spitalweg.

Im Spitalweg in Weißenhorn ist es am Mittwochmittag gegen 12.50 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In einer Erstinformation der Polizei war von einer starken Rauchentwicklung aus einem Haus im Spitalweg die Rede. Später geben die Ermittler per Pressemitteilung bekannt, dass nach aktuellen Erkenntnissen es in einer Wohnung, in der offiziell eine Person gemeldet ist, zu einem Brand kam. Hierbei sei ein Mann schwerst verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik.

Die weiteren Umstände über die Brandursache seien aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die hat inzwischen das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen.

Die Feuerwehr Weißenhorn war mit insgesamt 22 Kräften im Einsatz. Sie hätten lediglich vor dem Haus kleinere Brandherde löschen müssen, berichtet Zugführer Jürgen Kunze. Auch im Haus habe es gebrannt. Das Feuer dort sei aber beim Eintreffen der Feuerwehr schon aus gewesen. Lediglich kleine Nachlöscharbeiten sowie das Belüften des Gebäudes sei notwendig gewesen. Ersthelfer hätten sich beim Eintreffen der Feuerwehr um den am Boden liegenden Mann gekümmert. (AZ/krom)