Mann soll 20-Jährige im Zug nach Ulm sexuell belästigt haben

Der Mann soll sich im Zug nach Ulm direkt neben die 20-Jährige gesetzt und sein Geschlechtsteil berührt haben. Mit einer Beschreibung hofft die Polizei auf Hinweise.

Ein bislang Unbekannter soll am Montagmorgen in einem Zug von Wendlingen nach Ulm eine 20-Jährige sexuell belästigt haben. Mit einer groben Beschreibung des Täters hoffen die Ermittler nun auf Hinweise von Zeugen.

Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilt, setzte sich der Mann gegen 7 Uhr in dem Zug in Richtung Ulm Hauptbahnhof neben die 20-Jährige. Dabei soll er sein Geschlechtsteil berührt haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Mann offenbar direkt neben der Frau Platz genommen haben. Als die 20-Jährige dann den Zug am Hauptbahnhof Ulm verlassen hatte, soll der Mann die Geschädigte verfolgt haben. Laut aktuellen Stand der Ermittlungen verließ der Täter den Hauptbahnhof in unbekannte Richtung. So wird er beschrieben:

circa 1,70 bis 1,75 Meter groß,

dunkelhaarig

dunkelhäutig

circa 25 bis 30 Jahre alt

schwarzer Vollbart

blaue Jeans

silberner Ring am Finger

Auffällig waren wohl auch die stark geröteten Augen. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei in Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Beleidigung auf sexueller Grundlage dauerten an, heißt es. (AZ)