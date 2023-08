Trakor geht in Flammen auf: Brandursache war wohl ein technischer Defekt

Polizei und Feuerwehr rückten zu dem brennenden Traktor aus. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

In Westerheim (Alb-Donau-Kreis) ist am Samstagnachmittag ein Trakor in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Der brennende Traktor wurde der Polizei gegen 15.15 Uhr im Bereich des Mühlwegs gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten aus. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen verursachte wohl ein technischer Defekt an der Lichtmaschine den Fahrzeugbrand. Verletzt wurde niemand. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Traktor auf rund 7000 Euro. (AZ)